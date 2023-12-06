До Москвы осталось чуть-чуть: ВСУ получат дальнобойную версию ракеты "Нептун"

Новая ракета сможет бить на 400 км, лишь немного не достав до Москвы

Министерство стратегических отраслей промышленности Украины, выполняя задание верховного главнокомандующего, создает так называемый "длинный" вариант противокорабельной ракеты "Нептун". На деле речь идет о наземном варианте ракеты, способном бить дальше берегового комплекса.

Об этом заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал "АрмияИнформ". По его словам, речь идет о новой модификации противокорабельной ракеты РК-360МЦ "Нептун".

Еще летом появилась информация о том, что "Нептун" переквалифицировался в ракетный комплекс "земля-земля". Его характеристики должны были стать заметно лучше по дальнобойности (что и делало его "длинным Нептуном") и мощности боевой части. В частности, дальность действия модифицированной ракеты — около 400 км (морская версия 280 км), полезная нагрузка — 350 кг. Поэтому он может стать самым дальнобойным и мощным наземным ударным боеприпасом украинского производства.

Если "длинная" версия "Нептуна" поступит на вооружение ВСУ, то под ударом окажется вся Тульская область, в которой расположены 25 оружейных заводов ВПК Российской Федерации. Правда, заявленной дальности в 400 км все-таки не хватит для ракетного удара по Москве и Кремлю, до которых от украинской границы — чуть более 500 км по прямой.

Куда могут бить самые дальнобойные ракеты ВСУ

Тем не менее появление более дальнобойной версии "Нептуна" позволит накрывать еще бо́льшую площадь в Европейской части РФ. "Телеграф" ранее указывал, какую территорию могут накрывать ВСУ при имеющемся ракетном потенциале, и появление "Нептуна" с дальностью в 400 км расширит ее сразу на 30% с нынешних 300 км.