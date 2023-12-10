Перешел на сторону добра: бить оккупантов будет очередной трофей ВСУ

Российская трофейная техника активно используется ВСУ

Украинские военные не только получают помощь бронетехникой из-за границы, пусть и не всегда удачно, но и использует российские трофеи. В частности, речь идет о недавней модификации БМП-1АМ "Басурманин".

Фото российской БМП, которая направляется на передовую воевать в составе ВСУ, на своем Telegram-канал разместил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, "российский ленд-лиз" будет помогать уничтожать российских оккупантов.

Трофей ВСУ едет воевать против РФ

По данным эксперта, на сегодняшний день верифицированы 16 уничтоженных и 6 трофейных БМП-1АМ. Согласно не верифицированным данным, уничтоженных и трофейных машин несколько больше. При этом как минимум два "Басурманина" уже воюют в составе ВСУ.

БМП-1АМ "Басурманин" был принят вооружение армии РФ в 2018-м году. Улучшение старой машины (БМП-1 начали производить с 1966 года) заключалось в установке на технику вместо башни боевого модуля от БТР-82А, стоящего на вооружении Погранслужбы ФСБ, двигателя УТД-20С1 на 300 л. с. и новой радиостанции.

Вместе с тем не стоит и недооценивать данную технику, ведь она имеет весьма неплохое для своего класса вооружение – пулемет 7,62 мм, 30-мм пушку и даже противотанковые ракеты. Причем основное оружие – пулемет и пушка, установлены в боевом модуле, а не в башне, что более безопасно для стреляющего.

"Басурманин" может перевозить 8 десантников и 3 члена экипажа, а общий вес техники составляет 14,2 тонны.

Отметим, что Украина имеет свои варианты модернизации БМП-1, в основном это также установка боевого модуля для большей безопасности стрельбы и улучшение системы управления огнем.