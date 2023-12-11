Уникальный украинский плащ-невидимка – кто и как его использует

Новое снаряжение поможет сберечь жизни бойцов ВСУ

Осенью министр информационной трансформации Михаил Федоров сообщил о создании отечественного плаща-невидимки. И вот о нем стало известно несколько больше.

Так, как сообщает сайт Rfi.fr, плащ был разработан украинскими волонтерами и имеет достаточно высокие характеристики. Правда, довольно ограниченную сферу применения.

Поскольку плащ весит около 2 кг и надевается поверх стандартного обмундирования и бронежилета бойца, его неудобно использовать при проведении активных маневров. Скорее он предназначен для снайперов, операторов дронов и тех, кто ведет разного рода наблюдения.

Основное назначение плаща-невидимки, конечно, не сделать бойца невидимым в полном смысле этого слова, а снизить количество отражаемого тепла, при этом сохранив его для обогрева бойца. Такая комбинация позволяет военнослужащему согреваться, при этом делая его малозаметным для вражеского тепловизора. Да и просто от грязи, влаги и ветра подобный плащ также отлично защищает.

Еще одно важное преимущество плаща — его материал двухслойный, то есть горит он лишь снаружи. В случае если боец попадет в огонь, ожогов он практически не получит.

Как признаются разработчики плаща Максим и Константин Боряки, работа по его созданию началась еще в 2014-м году и есть целый ряд вариантов изобретения, в частности, сегодня бойцы ВСУ носят уже 7-ю его модель. Сами изобретатели получили патент на производство плаща и надеются на его серийное производство.

Подобный плащ очень пригодится на передовой, ведь как писал "Телеграф", оккупанты наращивают использование малых дронов-камикадзе по ночам используя ночные камеры стоимостью от 50 долларов.