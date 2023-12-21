Защищены от пуль и взрывов: ВСУ получили новые БТР для специальных целей (фото)

Производят эти тактические бронированные авто в Канаде под заказ Украины.

Украинские силы получили канадские бронеавтомобили Gurkha, которые предназначены для эвакуации раненых. В целом защитникам было передано 13 единиц этой техники в версии скорой помощи.

БТРы приобрели на средства собранные через фандрейзинговую платформу United24. Общая стоимость составила 124 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на своей странице в Facebook.

"Можно не сомневаться, что они доберутся до медучреждений невредимыми, ведь они надежно защищены от пуль и взрывов благодаря качественной "броне", соответствующей баллистическим стандартам НАТО. А если вдруг их шины повредились – тоже не проблема, ведь эти авто могут ехать на спущенном колесе до 150 км. Все ради главной цели – спасения жизней наших героев и героинь", — говорится в сообщении.

Эти БТРы предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшее медицинское учреждение. Уровень защиты этой техники соответствует стандарту STANAG 4569 уровня. Производят эти тактические бронированные авто в Канаде под заказ Украины. Этим занимается компания Terradyne Armored Vehicles Inc из Онтарио.

Первые БТР Gurkha украинские воины получили в середине октября 2023 года. Эта техника обладает высокой проходимостью, а также может ездить без проблем по полевым, разбитым войной дорогам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте украинский дрон Cobra. На его производство у специалистов уходит всего три часа, а стоимость такой техники — несколько тысяч долларов.