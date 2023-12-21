Украинская – круче АК: почему бойцы ВСУ в восторге от винтовки UAR-15

Украинская винтовка лучше АК и может его успешно заменить в ВСУ

Хотя вооружение ВСУ дронами является приоритетным, ничто не заменит рядовому бойцу его личного оружия – автоматической винтовки. И вместе с отечественными дронами в руках бойцов украинской армии все чаще появляется отечественное оружие, от которого они в восторге.

Так, боец ВСУ, пишущий в соцсети Х под ником Пан Лис признался, что "влюбился" в выданную ему нашу винтовку. Он назвал ее "куклой", но отлично сделанной и именно в Украине.

UAR-15 в руках

Хотя боец не указывает название винтовки, на опубликованном им фото видно, что она называется UAR-15 и начала производиться еще в 2012-м году на одном из столичных заводов ООО "Зброяр". Собственно, оружие еще называется Zbroyar-15.

Конструктивно, UAR-15 создана на базе американской винтовки AR-15 – последняя появилась в США как гражданское оружие в начале 1960-х годов и произвела настоящую революцию в стрелковом деле. Созданная из легких материалов, по модульной концепции (можно было менять под разные задачи), AR-15 после улучшений была принята на вооружение армии США и стала всемирно известной как легендарная М-16.

Как и американский прототип, UAR-15 изготавливается с активным использованием алюминия и его сплавов, что делает оружие легким, но надежным. Ее военная версия для ВСУ изготавливается под патрон 5,56×45 мм. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки имеет планки Пикатинни для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

Винтовка очень удобна

Также в UAR-15 использована газовая система Carbine с регулируемым газовым блоком, что обеспечивает плавную работу автоматики, а значит – более точную и надежную стрельбу, снижающую риск осечки.

Модульная конструкция позволяет настроить оружие под конкретную задачу. Например, толстый ствол – для ручного пулемета; короткий и пистолетная рукоятка – карабин для боя в помещении; а удлиненный – для более точной стрельбы на большие дистанции, дальше 300 метров.

Легкость и надежность UAR-15

Саму UAR-15 производят в Украине из местных и американских комплектующих. К примеру, ствол и ударно-спусковой механизм, напрямую влияющие на кучность стрельбы, изготовлены произведены в США компанией Daniel Defense.

Наращивание производства позволит полностью заменить устаревший автомат Калашникова, уступающий AR-15 по точности и кучности стрельбы.

Также бойцы ВСУ используют и чисто американское стрелковое оружие, например, высокоточную снайперскую винтовку M110A1 с прибором ночного видения GPNVG-18.