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Шквал огня в упор: волонтеры помогли бойцам ГУР получить две РСЗО для внезапных налетов

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Никита Синицин Никита Синицин
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РСЗО усилят ГУР
РСЗО усилят ГУР. Фото ГУР

Волонтеры помогли ГУР 2 единицами техники

Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает получать технику для своих боевых подразделений. В этот раз речь идет о мобильных РСЗО на базе пикапов Sivalka VM-5.

Об этом ГУР сообщает в своем Telegram-канале, при этом в ведомстве подчеркнули, что деньги на покупку транспорта (740 тысяч гривен), передали волонтеры. Речь идет о средствах от выступления стендап-исполнителя Василия Байдана во Львове, организованного концертным агентством "Sivak" Влада Сивака и благотворительных торгов.

На пикапах были смонтированы по 24 направляющих для пусковых установок РСЗО Sivalka VM-5. Последние являют собой реактивную систему огня с запуском 24 неуправляемых авиационных и вертолетных ракет С-8, которые имеют массу вариантов — осколочного, кумулятивного (против танков), бетонобойного, зажигательного, осветительного действия и даже для создания помех РЛС врага.

24 ракеты полетят во врага за считанные секунды
РСЗО Сеялка передана ГУР

Самая мощная из подобных ракет — это С-8 КОМ, которая при общем весе в 11 кг несет около 1 кг взрывчатки и может пробить до 400 мм брони. Этого хватит для поражения устаревших российских танков вроде Т-55, Т-62 и любой другой техники. Также осколками ракеты можно уничтожить или вывести из строя личный состав.

Единственным минусом подобных ракет является их небольшая дальность стрельбы – 4-5 км, т.е., их лучше всего использовать с мобильных пусковых установок для нанесения коротких огневых налетов, в том числе диверсионными группами.

Кроме таких мини-РСЗО, Украина получает и более мощные украинские реактивные системы залпового огня "Берест".

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#Оружие #Военная техника #ГУР #волонтеры