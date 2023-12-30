Убийца российских вертолетов: что известно о британском самоходном ЗРК Stormer

Британский ЗРК имеет все возможности для борьбы с вертолетами

Пока российские оккупанты используют "новые" системы ПВО сомнительной ценности, ВСУ применяют более точную и совершенную технику стандартов НАТО. В частности, самоходным ЗРК Stormer.

Так, бойцы 1129-го зенитно-ракетного полка ВСУ рассказали о своих впечатлениях от данной техники. Они отметили ее мобильность, мощность, точность и скорость.

Так, зенитно-ракетный комплекс создан на базе британского бронетранспортера FV4333 Stormer, вооруженного зенитными ракетами Starstreak из одноименного переносного зенитно-ракетного комплекса. Благодаря гусеничному ходу, пусковая установка очень мобильна и может передвигаться даже по бездорожью, а смена позиции после пуска занимает кратчайшее время. При этом установка вмещает от 17 до 20 ракет, восемь из которых уже готовы к пуску, а остальные надо перезаряжать после пуска.

"Можем отметить ракеты класса Starstreek, что-то типа Javelin, ее не нужно сопровождать оператором, она увидела цель, и сама летит к ней. Нам сообщают о цели. Мы выезжаем на огневой рубеж, разворачиваем оборудование и начинаем поиск. Когда мы зафиксировали цель, если на сопровождение ракеты попал самолет, он в 90% уже не уйдет, ракета имеет скорость 1 км/сек", — говорят о преимуществах ракеты Starstreak бойцы зенитно-ракетного полка.

Действительно, при скорости до 1 км в секунду ракета Starstreak может поражать все виды российских вертолетов и большинство типов самолетов и ракет оккупантов. Минусом системы является разве что ее дальность – как и все ПЗРК ракета Starstreak может поразить цель на дальности не более 6,5-7 км от места пуска.

Однако для более дальнобойной работы по авиации и ракетам противника у ВСУ есть американские ЗРК Patriot.