Основатель Amazon прогулялся с роботом-собакой SpotMini (Видео)

Основатель компании Amazon Джефф Безос на технической конференции MARS прогулялся с роботом SpotMini, созданным инженерами Boston Dynamics. SpotMini это 25-киллограммовый робот, который в зависимости от комплектации может выполнять различные задачи, например, собирать образцы окружающей среды или открывать двери.