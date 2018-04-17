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Появилась информация о загадочном смартфоне Nokia X

Nokia X
08:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 27 апреля в Китае представляют загадочный смартфон Nokia X. Его уже длительное время рекламируют в китайских кинотеатрах и на лайтбоксах.

Как сообщают инсайдеры, смартфон представят в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Телефон будет оснащен процессорами Qualcomm Snapdragon или MediaTek.

Также есть информация, что это будет перезапуск Nokia X 2014 года. Пока неизвестно, будет ли Nokia X доступна во всем мире, или смартфон будут продавать только в Китае.

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Новости технологии, Nokia X, Гаджет, Смартфон, Техно, Устройство, Фото.
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