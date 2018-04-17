https://telegraf.com.ua/files/2018/04/967b5053a0f4f205ac915044d37a305a-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4013868-poyavilas-informatsiya-o-zagadochnom-smartfone-nokia-x.html
Появилась информация о загадочном смартфоне Nokia X
Новости технологии: 27 апреля в Китае представляют загадочный смартфон Nokia X. Его уже длительное время рекламируют в китайских кинотеатрах и на лайтбоксах.
Как сообщают инсайдеры, смартфон представят в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Телефон будет оснащен процессорами Qualcomm Snapdragon или MediaTek.
Также есть информация, что это будет перезапуск Nokia X 2014 года. Пока неизвестно, будет ли Nokia X доступна во всем мире, или смартфон будут продавать только в Китае.
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