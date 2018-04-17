Появилась информация о загадочном смартфоне Nokia X

Как сообщают инсайдеры, смартфон представят в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Телефон будет оснащен процессорами Qualcomm Snapdragon или MediaTek.

Также есть информация, что это будет перезапуск Nokia X 2014 года. Пока неизвестно, будет ли Nokia X доступна во всем мире, или смартфон будут продавать только в Китае.