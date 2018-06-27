Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 превзошел все ожидания компании

Компании удалось продать миллион единиц Mi Band 3 всего за 17 дней. Стоит заметить, что такой успех компании не стал неожиданностью, ведь его предшественник – Mi Band 2 – был одним из самых популярных фитнес-трекеров в сети.

А учитывая целый ряд инновационных функций, которые получил Mi Band 3, такой показатель можно было прогнозировать.