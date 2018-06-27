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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 превзошел все ожидания компании

Xiaomi Mi Band 3
18:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новый фитнес-трекер от Xiaomi – Mi Band 3 уже за первые недели продаж установил рекорд.

Компании удалось продать миллион единиц Mi Band 3 всего за 17 дней. Стоит заметить, что такой успех компании не стал неожиданностью, ведь его предшественник – Mi Band 2 – был одним из самых популярных фитнес-трекеров в сети.

А учитывая целый ряд инновационных функций, которые получил Mi Band 3, такой показатель можно было прогнозировать.

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Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi Mi Band 3, Браслет, Инновации, Рекорд, Успех, Фитнес.
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