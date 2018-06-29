Disney тестирует роботов, которые будут выполнят трюки в кино (Видео)

Компания Disney работает над созданием роботов, которые бы выполняли акробатические трюки. Если проект будет иметь успех, то вскоре мы увидим новых "актеров" в фильмах Disney. Этот проект в компании назвали Stuntronics. Над его воплощением работает отделение Disney Imagineering. Как показывает ролик, роботы способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет.