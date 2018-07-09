Появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi

Информацию о новинке они заметили в начальных файлах прошивки, созданных еще в марте. Подчеркивается, что характеристики смартфона, как к примеру емкость батареи, и само "железо" с тех пор могли претерпеть определенные изменения.

Также известно, что это точно не Xiaomi Mi 8, поскольку новинка имеет кодовое название Berillyium. Итак, предварительно, смартфон получит широкоформатный 18:9 LCD-дисплей с вырезом и флагманский процессор Snapdragon 845 с графикой Adreno 630.

Кроме того, устройство оснастят сканером отпечатков пальцев, но он будет размещаться не в экране, двойной основной камерой с оптическим зумом, NFC-чипом для бесконтактных платежей и батареей на 4000 мАч. Добавим, что Berillyium, вероятно, будет работать на операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.

Ожидается, что новый смартфон от Xiaomi будет доступен в ближайшее время в Индии, где его и представят, а потом уже выйдет на глобальный рынок.

По информации ресурса, таинственная новинка от Xiaomi может в итоге оказаться смартфоном под новым брендом POCOPHONE. Новинка с этим названием недавно прошла сертификацию в FCC.