Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4460670-prilozhenie-google-photos-poluchilo-novyiy-dizayn.html
Приложение Google Photos получило новый дизайн
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19:31 Сегодня Телеграф
Новости технологии: В Google Photos обновили дизайн иконок и добавили новые жесты.
Компания Google в очередной раз порадовала обновлением своих сервисов и приложений. На этот раз разработали новую версию Google Photos. Версия Google Photos 4.0 предлагает полностью переработанный интерфейс в стиле Material Design 2.0.
Кроме того, разработчики добавили фирменный шрифт Google Sans, закруглили углы некоторых элементов интерфейса, а также изменили цветовую палитру.
Также в приложении появился новый жест, благодаря которому можно быстро узнать всю информацию о фотографии, правда, пока он работает не у всех. Добавим, что обновление Google Photos традиционно распространяется через магазин приложений Google Play.
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