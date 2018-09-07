Приложение Google Photos получило новый дизайн

Компания Google в очередной раз порадовала обновлением своих сервисов и приложений. На этот раз разработали новую версию Google Photos. Версия Google Photos 4.0 предлагает полностью переработанный интерфейс в стиле Material Design 2.0.

Кроме того, разработчики добавили фирменный шрифт Google Sans, закруглили углы некоторых элементов интерфейса, а также изменили цветовую палитру. Также в приложении появился новый жест, благодаря которому можно быстро узнать всю информацию о фотографии, правда, пока он работает не у всех. Добавим, что обновление Google Photos традиционно распространяется через магазин приложений Google Play.