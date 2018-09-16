Почти как Железный человек: Британская армия тестирует реактивный ранец (Видео)

Развитие технологий не стоит на месте, а одной из самых интересных за последнее время, пожалуй, является реактивный ранец. Английские военные всерьез задумываются над модернизацией этой технологии для использования в боевых условиях. По предварительным данным, при помощи реактивных ранцев можно будет осуществлять высадку десанта в труднодоступных местах.