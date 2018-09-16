Эксперты рассказали, сколько оперативной памяти получили новые iPhone

Однако, о количестве оперативной памяти до сих пор не было известно. И только после тестирования в бенчмарках (программы для тестирования производительности гаджетов) выплыла эта информация.

Поэтому, iPhone Xs, iPhone Xs Max стали первыми смартфонами компании, получившие по 4 ГБ оперативной памяти. Более дешевый iPhone Xr получил 3 ГБ оперативной памяти, как в iPhone X и iPhone 8 Plus.