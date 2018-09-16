Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4497715-ekspertyi-rasskazali-skolko-operativnoy-pamyati-poluchili-novyie-iphone.html
Эксперты рассказали, сколько оперативной памяти получили новые iPhone
18:45 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Во время презентации Apple, которая состоялась 12 сентября, компания не озвучила объем оперативной памяти своих новинок.
Однако, о количестве оперативной памяти до сих пор не было известно. И только после тестирования в бенчмарках (программы для тестирования производительности гаджетов) выплыла эта информация.
Поэтому, iPhone Xs, iPhone Xs Max стали первыми смартфонами компании, получившие по 4 ГБ оперативной памяти. Более дешевый iPhone Xr получил 3 ГБ оперативной памяти, как в iPhone X и iPhone 8 Plus.
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