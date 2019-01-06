Будущее наступило: 17 офигенных штуковин, которыми можно обзавестись уже сейчас (Фото)

Не перестаем удивляться изобретательности людей! С каждым годом в мире появляется всё больше и больше действительно гениальных штуковин, которые значительно упрощают жизнь современного человека.