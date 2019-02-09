Странное медицинское оборудование прошлого (Фото)

Если вспомнить историю медицины, то различные диагностические приборы стали важной частью лечебного процесса в первой половине XX века. Ученые и врачи иногда экспериментировали очень странными устройствами, которые выглядели устрашающе. Сегодня будет обзор странного медицинского оборудования прошлого.