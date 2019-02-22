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Пятница, 22.02.2019
Необычное оборудование, которое использовалось в медицине XX века (Фото)
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Необычное оборудование, которое использовалось в медицине XX века (Фото)

Если вспомнить историю медицины, то различные диагностические приборы стали важной частью лечебного процесса в первой половине XX века. Ученые и врачи иногда экспериментировали очень странными устройствами, которые выглядели устрашающе. Сегодня будет обзор странного медицинского оборудования прошлого.
loveopium.ru
Фото: pixabay.com
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