Рейтинг самых привлекательных героев видеоигр ХХI века (Фото)

Редакция выбирала более чем из 100 положительных и отрицательных героев компьютерных игр, которые были выпущены после 2000 года. Первая десятка, по версии портала Glixel, и ряд персонажей, которые по неизвестным причинам оказались в дальних рядах, - в нашей фотогалерее.