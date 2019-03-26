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Среда, 27.03.2019
Рейтинг самых привлекательных героев видеоигр ХХI века (Фото)
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Рейтинг самых привлекательных героев видеоигр ХХI века (Фото)

Редакция выбирала более чем из 100 положительных и отрицательных героев компьютерных игр, которые были выпущены после 2000 года. Первая десятка, по версии портала Glixel, и ряд персонажей, которые по неизвестным причинам оказались в дальних рядах, - в нашей фотогалерее.
fototelegraf.ru
Фото: Instagram
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21:02 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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