Аэродинамика: сингулярность Прандтля-Глоерта или воротничок на реактивном самолете(Фото) Это удивительное явление представляет собой облачный конус, образующийся вокруг самолета, летящего на околозвуковой скорости. Известное как сингулярность Прандтля-Глоерта (Prandtl-Glauert), это удивительное явление заставляет поднять брови от удивления. Но как это происходит?