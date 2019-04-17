Изобретатели, которые живут в будущем Ежегодно ведущие компании мира представляют свои передовые разработки в разных сферах жизни, начиная от одежды и заканчивая предметами интерьера. Среди них попадаются действительно любопытные экземпляры, глядя на которые, можно с уверенностью сказать, что будущее уже наступило.