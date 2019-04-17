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Среда, 17.04.2019
Изобретатели, которые живут в будущем
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Изобретатели, которые живут в будущем

Ежегодно ведущие компании мира представляют свои передовые разработки в разных сферах жизни, начиная от одежды и заканчивая предметами интерьера. Среди них попадаются действительно любопытные экземпляры, глядя на которые, можно с уверенностью сказать, что будущее уже наступило.
zefirka.net
фото: zefirka.net
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