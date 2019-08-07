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Среда, 07.08.2019
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Google випустив Doodle до 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша

Google випустив Doodle до 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша
08:05 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Сьогоднішній Дудл святкує відомого українського письменника, історика і перекладача Пателеймона Куліша, який народився в цей день в 1819 році.

Через свої літературні твори, включаючи епічну поему "Україна", та історичні романи, як Чорна Рада (Чорна рада), Куліш допоміг створити культурний особистість для своєї батьківщини, другої за величиною країни на європейському континенті після Росії. Куліш був також першою людиною, яка переклала Біблію українською мовою. 

Вихований у бідній родині козацького походження, Кулішу не дозволили закінчити навчання в Київському університеті, оскільки його родина не була з дворянського класу.

Тим не менш, він зміг обіймати різні викладацькі посади, а також стати плідним автором. Натхненники козаків, які були авантюрними під відкритим небом, які боролися за вільну українську державу протягом 17 століття, Куліш та поет Тарас Шевченко опинилися на передньому плані українського національного відродження. 

Незважаючи на те, що країною під час його життя керувала Росія, письмо Куліша - під значним впливом європейської літератури романтиків та шотландського романіста Сер-Вальтера Скотта - відстоювало унікальні якості української спадщини та культури. Він приєднався до Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства, таємного товариства, яке прагнуло незалежності для України. Як результат, він був заарештований царською поліцією та ув'язнений у 1847 році, перш ніж був засланий до російського міста Тули на три роки.

Він одружився з письменницею Ганною Барвінок, створив власну друкарню та продовжував друкувати та перекладати все життя. Нотатки про Південну Русь, його збірку українського фольклору, досі багато хто вивчає.

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Google, Пантелеймон Кулиш, Doodle, Техно, День народження, 7 серпня, Технології.
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