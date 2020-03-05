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Искусственный интеллект будет помогать с диагностикой коронавируса

Искусственный интеллект будет помогать с диагностикой коронавируса
21:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Приложение с ИИ оценит риски заражения коронавирусом.

Предложенное разработчиками из Университета Огасты мобильное приложение прогнозирует риски заражения коронавирусом для пользователя на основании его самочувствия и его территориальной геолокации. Расчеты занимают у ИИ всего несколько минут, после чего в случае обнаружения угрозы приложение рекомендует пользователю немедленно обратиться в медицинские учреждения для окончательного тестирования.

Подобная система также поможет местным и государственным чиновникам наблюдать в реальном времени за ситуацией вокруг распространения вируса.

"Мы хотели помочь выявить людей, которые подвержены высокому риску заражения коронавирусом, ускорить их доступ к скринингу и медицинской помощи и уменьшить распространение этого инфекционного заболевания", — рассказывает доктор Арни Сриниваса Рао, директор Лаборатории теории и математического моделирования в отделении инфекционных заболеваний MCG Университета Огасты.

Работа над приложением закончится в ближайшие недели. Оно будет абсолютно бесплатным для всех пользователей, потому что решает важную задачу общественного и глобального здравоохранения.

Система спросит пользователя о том, где он живет, запросит демографические данные — пол, возраст, раса, поинтересуется о всех последних контактах и поездках. Например, уточнит, не ездил ли человек в Китай или Италию, где последние две недели наиболее обостренная ситуация с вирусом. Программа также спросит об общих симптомах инфекции и их продолжительности, включая жар, кашель, одышку, усталость, образование мокроты, головную боль, диарею и пневмонию. Это также позволит собирать аналогичную информацию для тех, кто живет с человеком, но не может заполнить свой собственный опрос.

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Затем искусственный интеллект, используя алгоритм, разработанный Рао для быстрой оценки информации об индивидууме, предоставит ему оценку риска — без риска, минимальный, средний или высокий риск, а также оповестит о ближайших учреждениях, где проводится тестирование. Если пациент не может передвигаться, ближайшее учреждение будет уведомлено о необходимости мобильной проверки здоровья и возможного дистанционного тестирования пациента.

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Технологии, Приложение, Искусственный интеллект, Коронавирус, Техно, Мобильное приложение, ИИ.
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