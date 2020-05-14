Выходим из карантина со вкусом: NK показала стильные майские луки (Видео)

Новости технологии:Украинская певица Настя Каменских показала, как нужно одеваться в мае.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских в самоизоляции не теряет зря времени, а вовсю готовится к выходу на свободные от пандемии улицы. Девушка составила два стильных динамичных лука с джинсами и предложила своим поклонникам выбрать лучший.

В первом образе девушка выглядит более сдержанно. Она примерила брюки из классического синего денима, зауженные книзу, сочетав из с коричневой курткой и казаками. В таком виде можно отправиться не только на прогулку, но и на родительское собрание к своему ребенку.

А вот во втором комплекте явно этого делать не стоит. Здесь певица решила открыть живот, примерив под голубую джинсовую куртку коротенький топ цвета кофе с молоком. Брюки на сей раз оказались свободными и светлыми.

Похоже, что Каменских так и не смогла выбрать, какой из образов ей идет больше. Поэтому звезда предложила своим подписчикам в Instagram сделать это за нее. В итоге кто-то ответил однозначно, а кто-то, как и Настя, растерялся.