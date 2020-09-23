В Японии начали продавать устройство для уничтожения коронавируса с ценником почти в $3000

Японский производитель ламп Ushio выпустил устройство, которое может убить коронавирус не причиняя вреда людям.

Ультрафиолетовая-лампа "Care 222", разработанная совместно с Колумбийским университетом, может использоваться для дезинфекции закрытых помещений, в которых часто находятся люди, например общественный транспорт и офисы

Компания заявила, что при длине волны света в 222 нанометра УФ-лучи эффективны в уничтожении вируса, но не могут повредить глаза и кожу человека или вызвать дефекты, которые могут привести к раку.

Эта длина волны меньше, чем у обычных дезинфицирующих устройств, излучающих опасные для человека 254-нанометровые УФ-лучи

В компании говорят, что прикрепленный к потолку комнаты Care 222 может уничтожить 99% любых вирусов и бактерий.

В июне исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что более 99,9% коронавирусов, присутствующих в каплях, переносимых по воздуху, погибло при воздействии волны с длиной волны 222 нм в течение примерно 25 минут.

"Основываясь на наших результатах, непрерывная дезинфекция воздуха ультрафиолетовым излучением при текущих нормативных пределах может значительно снизить уровень переносимого по воздуху вируса в помещениях, где живут люди", - сказал ведущий автор исследования Дэвид Бреннер, профессор радиационной биофизики из колледжа врачей и хирургов при университете Вагелос в Колумбии.

В Ushio на лампу повесили ценник в 300 000 йен (2 868 долларов). Фирма заявила, что в настоящее время принимает заказы только от медицинских учреждений, но планирует увеличить продажи в других областях, как только производство догонит спрос.