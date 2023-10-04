Воевал с оккупантами с 2014 года: на войне погиб украинский теннисный судья

Даже будучи на фронте, наш защитник наблюдал за выступлениями украинских спортсменов

На войне с российскими оккупантами погиб бывший судья Международной федерации тенниса (ITF) Сергей Удовкин. Его жизнь оборвалась 25 сентября.

Трагической новостью поделились на странице Федерации тенниса Украины в Facebook. Ради того, чтобы защищать нашу страну, Удовикин отказался от статуса судьи ITF.

"Сергей Удовкин родился в 1982 году в Азербайджане. Из-за войны в Нагорном Карабахе вместе с семьей переехал в Донецк, где позже увлекся теннисом и стал профессиональным судьей. Также занимал должность исполнительного директора организации ФТУ в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Даже будучи на фронте Сергей Удовкин постоянно поддерживал украинских теннисисток. В своих соцсетях он писал, что следил за выступлением Элины Свитолиной на Уимблдоне и радовался тому, что наша сборная недавно победила Колумбию.

У погибшего спортсмена остались жена, сын и дочь. Деталей о месте гибели героя не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта по прыжкам на батуте, защитник Украины из Херсона Антон Игошин.