В Украине запретили видеорегистраторы: что это значит

Водителей просят побеспокоиться не только о своей сохранности, но и безопасности военных и бойцов ТрО

На время военного положения украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы, установленные в автомобилях. Отключить подобную технику фиксации происходящего на дороге просят, дабы обеспечить воинов ВСУ и теробороны от раскрытия их позиций.

Такую информацию сообщила "Украинская правда", ссылаясь на спикера ВСУ Богдана Сеника.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Никаких исключений по Украине нет — запрет распространяется на каждую из областей. Водителей просят не использовать видеорегистраторы, дабы те не фиксировали, где именно по местности и возле каких населенных пунктов располагаются блок-посты и другие группировки украинских военных. Также камеры способны фиксировать передвижение нашей военной техники, что может плохо отобразиться на военной ситуации в случае захвата автомобиля российскими оккупантами.

Добавим, что запрет распространяется не только на автомобили, но и на мототранспорт. Запрещено фотографировать или снимать на видео дороги общего пользования, блок-посты, укрепления, военные части и важные объекты инфраструктуры.

В первую очередь предупреждение касается водителей, живущих или работающих в областях, где проходят активные боевые действия.

Напомним, что во время войны в Украине ужесточили уголовную ответственность за отдельные преступления. Так, коллаборантам, которые поддерживают врага или сотрудничают с ним по собственной воли, может грозить до 15 лет за решеткой. Увеличился срок лишения свободы и для предателей родины — Зеленский подписал соответствующий указ.