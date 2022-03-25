Укр

В Украине запретили видеорегистраторы: что это значит

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Камеры в машинах пока лучше отключить Новость обновлена 25 марта 2022, 14:28
Камеры в машинах пока лучше отключить

Водителей просят побеспокоиться не только о своей сохранности, но и безопасности военных и бойцов ТрО

На время военного положения украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы, установленные в автомобилях. Отключить подобную технику фиксации происходящего на дороге просят, дабы обеспечить воинов ВСУ и теробороны от раскрытия их позиций.

Такую информацию сообщила "Украинская правда", ссылаясь на спикера ВСУ Богдана Сеника.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Никаких исключений по Украине нет — запрет распространяется на каждую из областей. Водителей просят не использовать видеорегистраторы, дабы те не фиксировали, где именно по местности и возле каких населенных пунктов располагаются блок-посты и другие группировки украинских военных. Также камеры способны фиксировать передвижение нашей военной техники, что может плохо отобразиться на военной ситуации в случае захвата автомобиля российскими оккупантами.

Добавим, что запрет распространяется не только на автомобили, но и на мототранспорт. Запрещено фотографировать или снимать на видео дороги общего пользования, блок-посты, укрепления, военные части и важные объекты инфраструктуры.

В первую очередь предупреждение касается водителей, живущих или работающих в областях, где проходят активные боевые действия.

Напомним, что во время войны в Украине ужесточили уголовную ответственность за отдельные преступления. Так, коллаборантам, которые поддерживают врага или сотрудничают с ним по собственной воли, может грозить до 15 лет за решеткой. Увеличился срок лишения свободы и для предателей родины — Зеленский подписал соответствующий указ.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Россия #Видеорегистратор #Война #Водители
Генерал-лейтенант армии Яков Рязанцев уничтожен в Украине
Украина
Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Генерал-лейтенант армии Яков Рязанцев уничтожен в Украине
Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер
Дата публикации
Категория
Русскоговорящие украинцы переходят на украинский язык
Все меньше украинцев говорят по-русски: поразительные цифры опроса
Дата публикации
Категория
В Нагорном Карабахе возобновились бои
Новое обострение в Карабахе: что известно, и что говорят Азербайджан и Армения
Дата публикации
Категория
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей
"Не умер, а избежал санкций": сеть бурно отреагировала на вероятную смерть Жириновского
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно