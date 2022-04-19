Авто из-за границы во время войны: какие машины запрещено ввозить в Украину

Разрешение отсутствует для транспорта, так или иначе связанного со страной-агрессором

Со снятием дополнительного налогообложения при растаможке автомобиля, приобретенного за границей, на время войны многие украинцы рассматривают вариант приобретения "евробляхи". Однако существует несколько ограничений, по которым отдельную машину вам могут запретить перевезти в Украину.

Какие именно "табу" прописаны законом, объяснили на специализированном портале "Авто-страйк".

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В первую очередь запрет на растаможку автомобилей касается транспорта, который изготовлен на определенных территориях. В связи с войной ограничения касаются на автомобили:

изготовленные в непосредственно стране-агрессоре или агрессором по отношению к Украине;

ввезенные с территории страны-агрессора или оккупированных ею территорий.

На данный момент автолюбители не смогут ввезти в Украину по новым правилам растаможки машины из рф, Беларуси, а также аннексированного Крыма.

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Помимо этого остаются давние запреты на регистрацию автобусов, которые были собраны из других транспортных средств, машин с рулем с правой стороны, а также машины, у которых отсутствуют сертификаты соответствия, а также повреждены или отсутствуют идентификационные номера кузова, рамы, двигателя и т.п. При этом на запчасти такую технику ввозить разрешается.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие платежи в госбюджет при растаможке "евробляхи" все же придется осуществить. Спойлер — они не такие значительные, как раньше, что существенно упрощает дело.