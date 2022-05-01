Заправки массово вводят ограничения на бензин в Украине: что известно
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Дополнительное топливо ищут в различных странах Европы
В Киеве и других городах Украины уже несколько дней подряд наблюдается острая нехватка различного топлива. Украинцы выезжают из дому за несколько часов до нужного времени, чтобы отстоять огромные очереди у заправок. Однако даже такие "меры предосторожности" не могут уберечь автолюбителей от ограниченного количества получаемого горючего.
Что именно говорят о дефиците бензина крупнейшие украинские АЗС, расскажет "Телеграф".
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Сеть ОККО
Официально эта компания ввела отдельное ограничение на количество отпускаемого в "одни руки" бензина лишь в воскресенье, 1 мая. Также были установлены определенные лимиты для постоянных клиентов АЗС и "заезжих".
Если у водителя имеется карточка Fishka, которая подтверждает регулярное пользование услугами "ОККО", то вы можете рассчитывать на получение 10 литров бензина. Всем остальным "наливают" лишь по 5 литров.
Лимит установлен не на все сутки, однако между использованием спецкарты должно пройти минимум два часа — тогда вам выдадут на заправке еще горючего.
Пока в сети можно приобрести PULLS 95 и PULLS Diesel. Бензином А-95, а также дизелем по-прежнему заправляются автомобили ВСУ, которые обслуживаются по специальным топливным картам и талонам. Лучше всего в этой ситуации тем водителям, которые ездят на газу — здесь ограничений в заправке нет.
Также водителям предлагают проверить наличие необходимого бензина до того, как они решат поехать на определенную АЗС. Это можно сделать благодаря Telegram-боту или на специальной карте.
БРСМ-Нафта
Представители этой сети заявили, что уже занимаются новыми поставками горючего. Бензин и дизель везут из разных стран Европы, так что уже в ближайшее время водителей перестанут ограничивать.
Однако пока на заправках "БРСМ-Нафта" отпускают водителей по такому литражу:
- А95 Euro Plus — 20 литров;
- A95 Bio — 100 литров;
- ДП Euro plus — 50 литров;
- Газ — 30 литров.
Автомобили критической инфраструктуры, то есть военнослужащих, заправляют все еще без ограничений.
WOG
На заправках WOG ограничения были введены, начиная с пятницы, 29 апреля. Всем частным клиентам предлагают получить по 10 литров в бак. При этом заправка происходит исключительно при наличии специальной карты лояльности под названием PRIDE.
При этом в сети отчитались, будто бы ограничения на выдачу бензина в канистры были отменены.
Желающим иметь доступ к горючему на этих заправках предлагают зарегистрироваться в системе лояльности на официальном сайте АЗС.
Отметим, что на сокращение количества топлива в Украине повлияло сразу несколько факторов. Среди них и ракетные обстрелы, и нарушение логистики, и отказ от покупки горючего на территории Беларуси.
Также "Телеграф" рассказывал, на какой карте можно проверить, работают ли сегодня отдельные заправки в столице.
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