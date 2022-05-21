Когда Украине будет хватать бензина: появился оптимистичный прогноз
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В страну завозят все больше нефтепродуктов
Уже в ближайший месяц Украина может забыть о дефиците дизельного топлива, если объем нынешних поставок не уменьшится и не помешают любые форс-мажоры. Чуть хуже обстоит ситуация с бензином, в особенности марки А-95 — здесь времени на преодоление проблем может понадобиться чуть больше.
Такие выводы прозвучали от руководящего директора WOG Holding BV Андрея Пивоварского в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.
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На улучшение ситуации с наличием бензина и дизтоплива влияет отсутствие форс-мажорных ситуаций — к примеру, ограничения логистики или разрушение нефтебаз, где хранились запасы топлива.
"Насчет 95-го (бензина), то здесь ситуация сложнее. Здесь уже вопрос не только завезти, но еще нужно найти, купить. В Европе — дефицит 95-го, — поясняет Пивоварский. — Из того, что вижу сейчас, понадобится больше месяца".
Вместе с этим, подчеркивает специалист, динамика по количество топлива ежедневно улучшается, ведь Украина получает все новые и новые поставки. Также он добавил, что нашей стране весьма сильно повезло с такой помощью от партнеров — многие воюющие государства просто оставались без бензина и дизеля.
"Нельзя было закупить за валюту, ввезти. А у нас сегодня армия обеспечена — воюет, железная дорога — ездит, специальные службы — скорые, полиция, пожарные — работают", — говорит Андрей Пивоварский.
По его мнению, лучше пусть на заправках будут очереди, но это будет значить, что необходимое топливо там присутствует, пусть и не в полном объеме. Эксперт уверен: было бы куда хуже, если бы не было ни бензина, ни очередей.
Напомним, что в мае украинское правительство решило снять искусственную регулировку цен на бензин и дизель. Скорее всего, это повлечет за собой весьма серьезные последствия в виде значительного подорожания продукции.