Четверг - маленька п'ятниця: веселі анекдоти на вечір

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Четверг - маленька п'ятниця: веселі анекдоти на вечір Новина оновлена 09 вересня 2021, 16:59

Підбірка анекдотів, яка змусить вас сміятися цілий вечір.

Бабуля в маршрутці:

– Синок, біля базару зупиниш!

– Базару нема бабуля.

– Як нема? Сьогодні ж мав бути.

– Привіт, як справи?

– Так, ось, у відпустку збираюся.

– З дружиною чи на відпочинок?

– Отче, я хочу посповідатися.

– П’єте?

– П’ю. Але може спочатку посповідаєте мене?

В маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати:

– Що не заводиться?

– Чим жінка схожа на автомобіль?

– Чим вона старша, тим більше грошей потрібно на ремонт!