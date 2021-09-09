Четверг - маленька п'ятниця: веселі анекдоти на вечір
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Бабуля в маршрутці:
– Синок, біля базару зупиниш!
– Базару нема бабуля.
– Як нема? Сьогодні ж мав бути.
– Привіт, як справи?
– Так, ось, у відпустку збираюся.
– З дружиною чи на відпочинок?
– Отче, я хочу посповідатися.
– П’єте?
– П’ю. Але може спочатку посповідаєте мене?
В маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати:
– Що не заводиться?
– Чим жінка схожа на автомобіль?
– Чим вона старша, тим більше грошей потрібно на ремонт!