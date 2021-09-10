Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2
- Що найбільш важке у Вашій професії, доктор?
- Здогадатися, яке блюдо у пацієнта найулюбленіше, щоб категорично заборонити його…
Порада. Якщо ви хочете зробити своєму чоловікові подарунок — подаруйте йому Анютині глазки. І йому буде приємно і у вас на одну суперницю менше …
Стукіт у двері. Людина:
- Можна з вами поговорити про Ісуса?
Марія:
- Ну, що він знову накоїв?
- Батюшка, а я бачив, як ви до сестри Катерини вчора в 10 вечора приїжджали — чого це ви?
- А це я, сину мій, проповідь їй читати їздив, розʼяснював слова священного писання.
- Батюшка, а я теж хочу проповідь на дом!
- Іди з миром, сину мій — по тобі видно, що ти вже пізнав істину!
У перший день він розповів їй про свою дружину. Про те, що не може з нею жити, тому що вона його не розуміє.
На другий день вона розповіла йому про свого чоловіка. Про те, що не може з ним жити, тому що він її не розуміє.
На третій день її чоловік зустрівся з його дружиною.
Вони зрозуміли один одного.