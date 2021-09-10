Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Автор
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Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день Новина оновлена 10 вересня 2021, 12:03

Забавна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати

- Що найбільш важке у Вашій професії, доктор?

- Здогадатися, яке блюдо у пацієнта найулюбленіше, щоб категорично заборонити його…

Анекдоти
Анекдоти

Порада. Якщо ви хочете зробити своєму чоловікові подарунок — подаруйте йому Анютині глазки. І йому буде приємно і у вас на одну суперницю менше …

Анекдоти
Анекдоти

Стукіт у двері. Людина:

- Можна з вами поговорити про Ісуса?

Марія:

- Ну, що він знову накоїв?

Анекдоти
Анекдоти

- Батюшка, а я бачив, як ви до сестри Катерини вчора в 10 вечора приїжджали — чого це ви?

- А це я, сину мій, проповідь їй читати їздив, розʼяснював слова священного писання.

- Батюшка, а я теж хочу проповідь на дом!

- Іди з миром, сину мій — по тобі видно, що ти вже пізнав істину!

Анекдоти
Анекдоти

У перший день він розповів їй про свою дружину. Про те, що не може з нею жити, тому що вона його не розуміє.

На другий день вона розповіла йому про свого чоловіка. Про те, що не може з ним жити, тому що він її не розуміє.

На третій день її чоловік зустрівся з його дружиною.

Вони зрозуміли один одного.