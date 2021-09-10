Ударна доза позитивних емоцій: прикольні анекдоти на день

- Батюшка, а я бачив, як ви до сестри Катерини вчора в 10 вечора приїжджали — чого це ви?

- А це я, сину мій, проповідь їй читати їздив, розʼяснював слова священного писання.

- Батюшка, а я теж хочу проповідь на дом!

- Іди з миром, сину мій — по тобі видно, що ти вже пізнав істину!