Китай запропонував допомогу в імпортозаміщенні росіян: анекдоти на злобу дня

Судячи зі швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, і не скажеш, що йде вже 36-й день протистояння України ворожим путінським військам. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про рашистів, а цього разу зібрали чергову добірку жартів про недружню країну та її лідера, кривавого диктатора путіна.

Росіяни мріяли повернутися в СРСР, коли було все дешеве. І ось тепер у них багато дешевої нафти, дешевого газу, дешевого золота та дешевих рублів.

Росіяни не одностайні у відповіді санкції Заходу. Якщо 95% із них спокійно відмовилися від пенсійних накопичень, капітального ремонту будинків та безкоштовної медицини, то 5% поки що не в змозі залишитися без устриць та фуагра.

Хороші імпортні продукти покращують якість життя росіян, але їх нищать. Уряд росії погіршує якість життя росіян, але його пестять і плекають. Чому не навпаки? Де логіка?

Десь у голові путіна: Абсолютна довічна влада в країні — така солодка штука, що, ніж її позбутися, краще згоріти разом з усією країною та з усім світом.

- НАТО оточило росію, американці загрожують санкціями... А давайте відповімо асиметрично! - Так, володимире володимировичу, кіоски біля метро вже зносили...

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мемчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.