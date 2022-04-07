Історія росії у шести словах: "А потім все стало ще гірше": найкращі жарти

Українці навіть у непростій ситуації вигадують кумедні анекдоти

Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. У мережі набралося безліч анекдотів і жартів про путіна та росіян, які піднімуть настрій усім українцям.

медведєв попередив путіна, що якщо через санкції у нього перестане працювати айфон, то він образиться і піде в опозицію.

Москалі! У нас починаються городи! А лопата в руках української жінки це вам не Джавеліни! Закопаємо разом із картоплею!

В росії: презервативи та прокладки настільки подорожчали, що дешевше завагітніти та народити.

Коли телевізор повідомляє, що росія наддержава, народ вірить, а коли телевізор повідомляє, що цукру достатньо, народ чомусь не вірить.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.

Раніше мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.