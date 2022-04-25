Увага! Мавзолею терміново потрібен свіжий Володя! — найкращі жарти про путіна
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Поки російський "фюрер" продовжує видавати укази щодо вторгнення армії рф на українську територію, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть.
Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми та смішні картинки про невдачі російських окупантів в Україні, а тепер представляємо до вашої уваги добірку приколів тільки про маразматика путіна.
Читаємо заговір на ніч: Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та бункерного пі*ара.
- владім владімирич, вам тут бандеровці дзвонять, пі*араса питають…
- То до лаврова, я ху*ло!!!
Прийшов путін до ворожки.
- Найближчим часом в тебе будуть дві новини, одна хороша, інша погана…
- Яка погана?
- Ти програєш війну в Україні…
- А хороша?
- В росії про це ніхто не дізнається!
- товарищ майор, там украинцы пришли, просят политическое у*бище…
- Может политическое убежище?
- Та не, говорят они за путиным.
Завдяки неймовірно вдалій зовнішній політиці путіна, в нас завжди будуть повні холодильники. Директор Ростовського моргу.
путін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками… Кабаєва запитує:
- Вова, що трапилося?
- Якесь мені приснилося жахіття! Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський щось розказує…
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.