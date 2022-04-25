Увага! Мавзолею терміново потрібен свіжий Володя! — найкращі жарти про путіна

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Поки російський "фюрер" продовжує видавати укази щодо вторгнення армії рф на українську територію, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть.

Раніше "Телеграф" публікував найкращі меми та смішні картинки про невдачі російських окупантів в Україні, а тепер представляємо до вашої уваги добірку приколів тільки про маразматика путіна.

Читаємо заговір на ніч: Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та бункерного пі*ара.

- владім владімирич, вам тут бандеровці дзвонять, пі*араса питають… - То до лаврова, я ху*ло!!!

Прийшов путін до ворожки. - Найближчим часом в тебе будуть дві новини, одна хороша, інша погана… - Яка погана? - Ти програєш війну в Україні… - А хороша? - В росії про це ніхто не дізнається!

- товарищ майор, там украинцы пришли, просят политическое у*бище… - Может политическое убежище? - Та не, говорят они за путиным.

Завдяки неймовірно вдалій зовнішній політиці путіна, в нас завжди будуть повні холодильники. Директор Ростовського моргу.

путін схоплюється серед ночі в холодному поту і з криками… Кабаєва запитує: - Вова, що трапилося? - Якесь мені приснилося жахіття! Ніби сиджу я в залі, а на трибуні Зеленський щось розказує…

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.