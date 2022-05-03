Кохання це… коли він дарує тобі "Джавеліна"! Найкращі жарти про війну в Україні

Навіть у найскладніших ситуаціях ми знаходимо над чим посміятися

Українці — це народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися. Мабуть, оптимізм та гарне почуття гумору закладені у генетичний код українського народу.

Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про росіян, а тепер зібрали добірку жартів про війну в нашій країні.

Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України. Ціль першої операції було захоплення всієї України. Ціль третьої фази буде втікти з Донбасу з мінімальними втратами. Четверта — відстояти москву.

Кількість учасників параду на 9 травня в москві будуть визначати Збройні Сили України…

- Що буде, якщо лайно змішати з кокаїном? - Воно заговорить і запропонує завдати ядерний удар по Україні…

- А можеш мене ляснути по дупці? - Ну, я трохи соромлюсь… - Просто уяви що я рус… Тихо, тихо, поклади ніж!

Європа зараз схожа на того самого мужика, який готовий заради тебе на все, але не сьогодні!..

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.