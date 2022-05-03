Кохання це… коли він дарує тобі "Джавеліна"! Найкращі жарти про війну в Україні
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Українці — це народ, який навіть під час війни знайде привід посміятися. Мабуть, оптимізм та гарне почуття гумору закладені у генетичний код українського народу.
Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про росіян, а тепер зібрали добірку жартів про війну в нашій країні.
Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України. Ціль першої операції було захоплення всієї України. Ціль третьої фази буде втікти з Донбасу з мінімальними втратами. Четверта — відстояти москву.
Кількість учасників параду на 9 травня в москві будуть визначати Збройні Сили України…
- Що буде, якщо лайно змішати з кокаїном?
- Воно заговорить і запропонує завдати ядерний удар по Україні…
- А можеш мене ляснути по дупці?
- Ну, я трохи соромлюсь…
- Просто уяви що я рус… Тихо, тихо, поклади ніж!
Європа зараз схожа на того самого мужика, який готовий заради тебе на все, але не сьогодні!..
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.