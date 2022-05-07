Куди ділася стара, добра, російська традиція — царевбивство?! Смішні анекдоти про путіна на злобу дня

Українці — сильна нація, яка не втрачає почуття гумору навіть у найскладніших ситуаціях. Підтримувати бойовий настрій українцям допомагають жарти, придумані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про війну в Україні, а сьогодні зібрали актуальні анекдоти про президента росії путіна.

Кажуть, що путіну операцію будуть робити через тиждень. Прошу: Господи, дай толкового хірурга і проукраїнського анестезіолога!

Запитання путіну: - Як можна прожити на пенсію? - Що відбувається в США, бачили? А в Києві? Наступне запитання…

Поки путін мріє захопити Україну — Україна захопила весь світ. Весь світ наш, весь світ жовто-блакитний! Слава Україні!

путін: Ваш прем'єр приїде до нас на 9 травня? КНР: Нєть! - А міністр? - Нєть! - А хто буде? - Посол! - А який посол? - Посол на х*й!

Щоб ваш настрій і надалі залишався позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про окупантів та росію.