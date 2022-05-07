Куди ділася стара, добра, російська традиція — царевбивство?! Смішні анекдоти про путіна на злобу дня
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Українці — сильна нація, яка не втрачає почуття гумору навіть у найскладніших ситуаціях. Підтримувати бойовий настрій українцям допомагають жарти, придумані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про війну в Україні, а сьогодні зібрали актуальні анекдоти про президента росії путіна.
Кажуть, що путіну операцію будуть робити через тиждень. Прошу: Господи, дай толкового хірурга і проукраїнського анестезіолога!
Запитання путіну:
- Як можна прожити на пенсію?
- Що відбувається в США, бачили? А в Києві? Наступне запитання…
Поки путін мріє захопити Україну — Україна захопила весь світ. Весь світ наш, весь світ жовто-блакитний! Слава Україні!
путін: Ваш прем'єр приїде до нас на 9 травня?
КНР: Нєть!
- А міністр?
- Нєть!
- А хто буде?
- Посол!
- А який посол?
- Посол на х*й!
Щоб ваш настрій і надалі залишався позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про окупантів та росію.