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Куди ділася стара, добра, російська традиція — царевбивство?! Смішні анекдоти про путіна на злобу дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Куди ділася стара, добра, російська традиція — царевбивство?! Смішні анекдоти про путіна на злобу дня Новина оновлена 07 травня 2022, 20:48

Кривавий диктатор владімір путін

Українці — сильна нація, яка не втрачає почуття гумору навіть у найскладніших ситуаціях. Підтримувати бойовий настрій українцям допомагають жарти, придумані на злобу дня. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про війну в Україні, а сьогодні зібрали актуальні анекдоти про президента росії путіна.

Кажуть, що путіну операцію будуть робити через тиждень. Прошу: Господи, дай толкового хірурга і проукраїнського анестезіолога!

Запитання путіну:

- Як можна прожити на пенсію?

- Що відбувається в США, бачили? А в Києві? Наступне запитання…

Поки путін мріє захопити Україну — Україна захопила весь світ. Весь світ наш, весь світ жовто-блакитний! Слава Україні!

путін: Ваш прем'єр приїде до нас на 9 травня?

КНР: Нєть!

- А міністр?

- Нєть!

- А хто буде?

- Посол!

- А який посол?

- Посол на х*й!

Щоб ваш настрій і надалі залишався позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про окупантів та росію.

Теги:
#Путін #Гумор #Анекдоти #Жарти