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Після 40 все тільки починається — заявив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні: свіжі жарти на злобу дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Після 40 все тільки починається — заявив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні: свіжі жарти на злобу дня Новина оновлена 08 серпня 2022, 09:35

Поки ЗСУ стіною стоїть за Україну, решта українців захищає моральний стан своїх земляків

Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Загарбник нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць поспіль отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога і придумує смішні жарти про фейли російських військових на українських землях. А чому б і ні? Адже гумор може розрадити нас навіть під час бойових дій. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все неодмінно буде добре.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі. А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Росіяни переживають, що в Україну приїхали ракети HIMARS… Не переживайте, скоро ми вам їх перешлемо і у вас будуть…

анекдот про антонівський міст

Психотерапії недостатньо. Я хочу, щоб мені показали на глечик з попелом і нарешті сказали: Це все, що залишилося від росії.

анекдот про кремль

Маю питання до тих всіх учасників "Битв екстрасенсів" за 23 сезони: а якої холєри пес Патрон сам розміновує поля? Ви де, альо?!

анекдот про хімарс і крим

Ніколи в дитинстві не розуміла, як же з’являються чорні маги та відьми, бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей страшними хворобами і муками… Потім прийшла р*сня. І я така: — А…

анекдот про війну

лавров відправився в турне Африкою для пошуку союзників, але він не знає, що всі місцеві племена вже давно рекрутував Дмитро Комаров.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти