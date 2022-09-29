Як назвати мобілізацію в росії? — Оrk and Тravel: свіжі анекдоти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, зокрема про "часткову" мобілізацію у рф. А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані? - Та ти що, то ворог наговорює. - А правда, що у вас танк у сіні стоїть? - Та ні, то все кляті вороги. - Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен? - Ну, чого нема, того нема…

Місія МАГАТЕ встановила, що ЗАЕС — це, безумовно, атомна станція. "Ну якщо лупане, то лупане", — додає голова місії.

- Ти чув, росіяни оживили Бандеру? - Так, тепер нам треба оживити Кутузова. - А то для чого? - Хай іще раз москву спалить!

- В чому різниця між українцями і росіянами? - Нас мало, але ми зграя. - А росіяни? - Їх багато, але вони стадо.

- Куме, а чому наші пішли в наступ тільки зараз? - Бо картоплю викопали!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.