Як назвати мобілізацію в росії? — Оrk and Тravel: свіжі анекдоти на злобу дня
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Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, зокрема про "часткову" мобілізацію у рф. А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.
- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?
- Та ти що, то ворог наговорює.
- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?
- Та ні, то все кляті вороги.
- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?
- Ну, чого нема, того нема…
Місія МАГАТЕ встановила, що ЗАЕС — це, безумовно, атомна станція.
"Ну якщо лупане, то лупане", — додає голова місії.
- Ти чув, росіяни оживили Бандеру?
- Так, тепер нам треба оживити Кутузова.
- А то для чого?
- Хай іще раз москву спалить!
- В чому різниця між українцями і росіянами?
- Нас мало, але ми зграя.
- А росіяни?
- Їх багато, але вони стадо.
- Куме, а чому наші пішли в наступ тільки зараз?
- Бо картоплю викопали!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.