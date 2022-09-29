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Як назвати мобілізацію в росії? — Оrk and Тravel: свіжі анекдоти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Як назвати мобілізацію в росії? — Оrk and Тravel: свіжі анекдоти на злобу дня Новина оновлена 29 вересня 2022, 09:44

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, зокрема про "часткову" мобілізацію у рф. А також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?

- Та ти що, то ворог наговорює.

- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?

- Та ні, то все кляті вороги.

- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?

- Ну, чого нема, того нема…

анекдот про мобілізацію в росії

Місія МАГАТЕ встановила, що ЗАЕС — це, безумовно, атомна станція.

"Ну якщо лупане, то лупане", — додає голова місії.

анекдот про мобілізацію москалів

- Ти чув, росіяни оживили Бандеру?

- Так, тепер нам треба оживити Кутузова.

- А то для чого?

- Хай іще раз москву спалить!

анекдот про російських полонених та залужного

- В чому різниця між українцями і росіянами?

- Нас мало, але ми зграя.

- А росіяни?

- Їх багато, але вони стадо.

анекдот про химарс

- Куме, а чому наші пішли в наступ тільки зараз?

- Бо картоплю викопали!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.

Теги:
#Росіяни #Жарти #Анекдоти #Окупанти #Війна