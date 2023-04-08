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Снайпер Роман, поставивши в сірій зоні унітаз як приманку, за день вполював 17 росіян: жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Telegram-канал "Орестократія" Новина оновлена 08 квітня 2023, 10:26

Добірка веселих анекдотів, яка не дасть вам занудьгувати. Фото: Telegram-канал "Орестократія"

Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. Зараз в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію на фронті і фейли російських окупантів.

"Телеграф" зібрав для своїх відданих читачів популярні жарти про війну, силу ЗСУ, росіян, кривавого диктатора путіна, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.

Європа:

- На жаль, сьогодні всі поїзди скасовуються через погану погоду.

Укрзалізниця:

- Машиніст нашого потяга збив під час руху два дрони, а провідниця п’ятого вагона - одну крилату ракету, тож потяг прибуде з затримкою у 5 хвилин.

анекдот про орків

Журналіст запитує у путіна:

- Чому в росії так часто падають ракети?

- Не треба нагнітати. Вони падають не частіше, ніж злітають. Принаймні поки що…

анекдот про окупантів

Чим відрізняється Кіндер Сюрприз від путіна?

З Кіндер Сюрпризу можна витягти тільки одну іграшку.

анекдот про російських військових

путін виступає перед народом:

- Громадяни, у зв’язку з санкціями Заходу нам доведеться затягнути паски і більше працювати!

Голос з натовпу:

- Ми будемо працювати у дві зміни!

- Дякую, ось справжній патріот росії! І нам доведеться відмовитися від західних товарів і продовольства.

- Ми будемо працювати в три зміни!

- Дякую, патріот батьківщини! До речі, а де ви працюєте?

- У морзі…

анекдот про путіна

Куплю 2-З полонених для польових робіт. Обов’язкова наявність кінцівок! Та бажано ковід сертифікат!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Росія #Війна #Володимир Путін #Жарти #Гумор #Анекдоти