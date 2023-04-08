Снайпер Роман, поставивши в сірій зоні унітаз як приманку, за день вполював 17 росіян: жарти на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 549
Навіть у такій складній ситуації, як війна, українці не втрачають присутності духу та почуття гумору. Зараз в мережі набралося безліч анекдотів і жартів, що описують поточну ситуацію на фронті і фейли російських окупантів.
"Телеграф" зібрав для своїх відданих читачів популярні жарти про війну, силу ЗСУ, росіян, кривавого диктатора путіна, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.
Європа:
- На жаль, сьогодні всі поїзди скасовуються через погану погоду.
Укрзалізниця:
- Машиніст нашого потяга збив під час руху два дрони, а провідниця п’ятого вагона - одну крилату ракету, тож потяг прибуде з затримкою у 5 хвилин.
Журналіст запитує у путіна:
- Чому в росії так часто падають ракети?
- Не треба нагнітати. Вони падають не частіше, ніж злітають. Принаймні поки що…
Чим відрізняється Кіндер Сюрприз від путіна?
З Кіндер Сюрпризу можна витягти тільки одну іграшку.
путін виступає перед народом:
- Громадяни, у зв’язку з санкціями Заходу нам доведеться затягнути паски і більше працювати!
Голос з натовпу:
- Ми будемо працювати у дві зміни!
- Дякую, ось справжній патріот росії! І нам доведеться відмовитися від західних товарів і продовольства.
- Ми будемо працювати в три зміни!
- Дякую, патріот батьківщини! До речі, а де ви працюєте?
- У морзі…
Куплю 2-З полонених для польових робіт. Обов’язкова наявність кінцівок! Та бажано ковід сертифікат!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!