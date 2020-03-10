Весь день на хвилі позитиву: анекдоти 10 березня

Купив курс "Англійська у вісні". Цілий рік ставив перед сном касету. Результат дещо несподіваний: під час звуків англійської мови миттєво засинаю.
Стати наркоманкою, алкоголічкою і повію дуже просто. Досить просто не привітатися з бабусями біля під'їзду.
Розмовляють мужики в поході:
- Навіщо ти фотографію тещі з собою береш?
- Ну ось бачиш: бруд, дощ, холод. А як на неї подивлюся - Господи, як же добре тут!
Мені не зрозуміти хлопців, що платять "Пані", щоб та їх принижувала. Чувак, просто одружися.