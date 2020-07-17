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П'ятниця, 17.07.2020
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Тільки гарний настрій: вечірні анекдоти 17 липня

Тільки гарний настрій: вечірні анекдоти 17 липня
Оновлено 20:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Курйозні анекдоти для гарного настрою.

 

 

 

 

 

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Приколі, Гумор, Сміх, Анекдоти, Українською мовою.

Автор:

Телеграф
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