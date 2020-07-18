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Субота, 18.07.2020
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З нами не засумуєш: анекдоти 18 липня

З нами не засумуєш: анекдоти 18 липня
Оновлено 10:15 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Ці анекдоти подарують вам гарний настрій на весь вечір.

 

 

 

 

 

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Приколі, Гумор, Анекдоти.

Автор:

Телеграф
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