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Як зробити свій автомобіль безпечним від коронавірусу

Як зробити свій автомобіль безпечним від коронавірусу
16:53 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

У світі вже який місяць лютує коронавірус. В Україні на даний момент зафіксовано три випадки зараження цією хворобою.

Тому потрібно знати, як вберегти себе від неї. Сьогодні ми розповімо про те, як знищити коронавірус в салоні автомобіля, не пошкодивши його чистячими речовинами.

Експерти журналу "За кермом" стверджують, що з вірусом може легко впоратися звичайне мило. При цьому мило має ще одну перевагу перед побутовою хімією – воно не завдає шкоди оббивці салону. У першу чергу потрібно обробити рульове колесо, важіль коробки передач, підрульові перемикачі, сенсорний монітор мультимедійної системи, дзеркало заднього виду.

Що ж стосується дезінфікуючих засобів для рук і продуктів на спиртовій основі, то вони справляються з дезінфекцією салону автомобіля значно гірше, ніж мило.

Провести дезінфекцію салону можна також за допомогою серветок для зняття макіяжу. У таких серветках є спеціальні зволожуючі речовини. Вони відмінно підійдуть для машини з шкіряним салоном.

Побороти вірус допоможуть і кондиціонери для шкіри. У їх складі є речовини, які вбивають мікроби. Такий засіб видаляє мікроби з самих важкодоступних місць.

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Після того, як ви обробите салон автомобіля, його потрібно протерти. Так потрібно робити після обробки будь-яким препаратом. Цей процес не займе багато часу, а оббивка салону збереже свої якості.

Гарної вам поїздки в чистому автомобілі без вірусів, друзі!

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Автомобиль, Авто, Вирус, Безпека, Водіям.
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