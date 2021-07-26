Скачать
Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Роман Прокоф'єв, CEO і співзасновник Jooble: Ми в Україні не тільки через соціальну відповідальність - працювати тут в нашому форматі прибутково
Роман Прокоф'єв, CEO і співзасновник Jooble: Ми в Україні не тільки через соціальну відповідальність - працювати тут в нашому форматі прибутково
Уже 16 випадків: в Британії знайшли новий штам коронавирусу
Уже 16 випадків: в Британії знайшли новий штам коронавирусу
"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
"Це дійсно війна": в США звернулися до Росії через Україну
Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня
Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня

Долар і євро продовжують падати в ціні: курс валют в Україні на 26 липня

Долар і євро продовжують падати в ціні: курс валют в Україні на 26 липня
06:14 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Національному банку України опублікували новий курс валюти на понеділок, 26 липня.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Згідно з його даними все валюти подешевшали. Євро опустилося нижче 32 гривень. Злотий також став ще дешевше і тепер нижче 7 гривень.

Таким чином, курс основних валют виглядає так:

  • 1 долар США = 27,048 гривні;

  • 1 євро = 31,845 грн;

  • 1 злотий = 6,9697 грн;

  • 10 російських рублів = 3,6764 грн;

  • 1 фунт стерлінгів = 37,2275 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зростає кількість боржників - майже 746 тис. нових боргів зафіксували в Єдиному реєстрі боржників України за пів року 2021.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 49

Все по темі:

Нацбанк, Валюта, Курс, Курс валют.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
02 Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кількість заробітчан стрімко зростає: Польща підрахувала кількість виданих робочих віз
Кількість заробітчан стрімко зростає: Польща підрахувала кількість виданих робочих віз
Небесна сотня поповнилася ще одним героєм Революції гідності
Небесна сотня поповнилася ще одним героєм Революції гідності
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)
Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні
Госпіталізованих майже вдвічі більше хворих: свіжі дані по COVID-19 в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся