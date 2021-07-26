Долар і євро продовжують падати в ціні: курс валют в Україні на 26 липня

В Національному банку України опублікували новий курс валюти на понеділок, 26 липня.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Згідно з його даними все валюти подешевшали. Євро опустилося нижче 32 гривень. Злотий також став ще дешевше і тепер нижче 7 гривень.
Таким чином, курс основних валют виглядає так:
1 долар США = 27,048 гривні;
1 євро = 31,845 грн;
1 злотий = 6,9697 грн;
10 російських рублів = 3,6764 грн;
1 фунт стерлінгів = 37,2275 грн.
Повний список виглядає наступним чином:
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