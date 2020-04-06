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Понеділок, 06.04.2020
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У 2020 році очікується зниження будіндустрії через коронавірус

У 2020 році очікується зниження будіндустрії через коронавірус
14:35 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:До початку пандемії COVID-19 аналітична компанія GlobalData передбачала, що зростання світової будівельної індустрії цьогоріч складе 3,1% .

У новому звіті прогноз знижений до 0,5%.

Поточний прогноз GlobalData передбачає, що лихоманити буде всі основні ринки до кінця другого кварталу. Так, у цьому році обсяг будівництва в Західній Європі скоротиться на 1,9%, будівельна галузь зіткнеться з "серйозними руйнуваннями". Найгірший прогноз аналітики дають для комерційного будівництва в таких секторах, як готельний бізнес і туризм: воно може повністю зупинитися через нестачу фінансування.

Крім того, глобальний прогноз GlobalData також передбачає, що більшість ринків повернеться до нормального життя з точки зору економічної активності та свободи пересування лише в другій половині року.

Прогнозовані темпи зростання будівництва різняться для розвинених країни та тих, що розвиваються. Для перших прогнозується скорочення до 1,5% у цьому році, а потім ріст на 2,0% у 2021 році. Для країн, що розвиваються, – зокрема, до них належить і Україна – за прогнозом, обсяги зростання будівництво скоротяться майже до 2% в цьому році, а потім виростуть до 5% у 2021 році.

Прогнозується також, що обсяг приватних інвестицій протягом тривалого часу зменшуватиметься – причиною цьому стануть великі фінансові втрати, яких зазнають підприємства та інвестори внаслідок пандемії. У свою чергу уряди країн і органи державної влади, ймовірно, збільшать витрати на інфраструктурні проекти, як тільки ситуація стабілізується, аби підтримати будівельний ринок.

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Проте є "але" – наразі більшість урядів надають пріоритет підтримці економічно слабшого сегменту – малих та середніх бізнесів. Тому здатність країни інвестувати державні кошти в інфраструктурний сегмент, ймовірно, теж буде обмежена, особливо в країнах з великим зовнішнім боргом.

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Экономика, Будиндустрия, Нерухомість, Будинки, Падіння ринку.
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