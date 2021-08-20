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Після ускладнень корони не могла пройти 50 метрів, а зараз літаю і схудла на 20 кг

Автор
Г. Молчанова
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Автор
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Після ускладнень корони не могла пройти 50 метрів, а зараз літаю і схудла на 20 кг Новина оновлена 19 серпня 2021, 15:02

Згодом настає переоцінка цінностей

Через ускладнення коронавірусу можуть виникнути депресивні настрої, занепад сил і духу, але якщо не здаватися, то можна відчути себе краще, ніж раніше.

Про це з власного досвіду розповіла українська журналістка Анна Молчанова.

"Поймала себе на тому... Та ні, остаточно усвідомила.

Коротше. Після корони і ускладнень, коли не хотілося допускати думки, що все реально погано (але були-були, не буду лукавити)...

Але ж я борець. Чорта з два здамся!

І спасибі роботі, шефам, друзям і рідним. Лікарям з великої літери. Прорвалася.

А був період, коли не могла пройти і 50 метрів…

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