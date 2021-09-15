Чому зелені сертифікати дають привілеї тільки для вакцинованих, а як же перехворілі?

Ризик повторного захворювання у перехворілих на COVID-19 — менше 1%.

У тих, хто перехворів на коронавірус імунітет краще, ніж у вакцинованих. Імунітет формують 99,9% перехворілих, при цьому ризик повторного зараження значно нижчий, ніж можливість захворіти COVID-19 у щеплених людей. При цьому зелені сертифікати, які дають привілеї під час карантину, передбачені тільки для вакцинованих.

Про це пише лікар інфекціоніст Євген Дубровський в Facebook.

Хто безпечніше для дітей в школі, для рідних вдома, для співробітників великих організацій і т.п .: прищеплені або перехворіли люди?

▪ Питання, на перший погляд, простіше простого. Але ось відповідають на нього деякі досить дивно ...

▪ Вже доведено, що перехворілі люди хворіють повторно виключно рідко. Навіть вирахуваний відсоток — 0,1. Ця десята частка відсотка припадає на людей, що мають дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист. Хворі повторно все одно одужують, більш того, важко хворіють взагалі вкрай рідко (теж пораховано — в 0,05% випадків потрапляють в стаціонар). Значить, їх імунітет достатній, щоб одужати, але недостатній для формування імунної пам’яті .