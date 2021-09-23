Рус

Найгірше, що може статися з країною — це змусити її покинути топ п’ять найуспішніших бізнесменів

Автор
Михайло Кухар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
93
У четвер Рада прийняла закон про олігархів авторства Зеленського Новина оновлена 23 вересня 2021, 22:51
У четвер Рада прийняла закон про олігархів авторства Зеленського

У світовій історії досить прикладів того, куди котилися країни, які виступали проти своїх багатіїв

Г оловний редактор Ukraine Economic Outlook (незалежна група економічного прогнозування), викладач курсу макроекономіки "Бізнес-школи МІМ-Київ" Михайло Кухар розкритикував ухвалений у четвер, 23 вересня, Верховною Радою у другому читанні закон про деолігархізації.

"ЦІКАВО, ВОНИ СХАМУНУТЬСЯ ЧИ НІ? АБО ЇМ НАБУТА В ПОСТ-РАДЯНСЬКОМУ ДИТИНСТВІ «КЛАСОВА НЕНАВИСТЬ» ВЗАГАЛІ ОЧІ ЗАТЛАЛА ПОЛУМ’ЯМ ...?…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Михайло Кухар #Закон про олігархів
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала