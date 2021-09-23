Найгірше, що може статися з країною — це змусити її покинути топ п’ять найуспішніших бізнесменів

У світовій історії досить прикладів того, куди котилися країни, які виступали проти своїх багатіїв

Г оловний редактор Ukraine Economic Outlook (незалежна група економічного прогнозування), викладач курсу макроекономіки "Бізнес-школи МІМ-Київ" Михайло Кухар розкритикував ухвалений у четвер, 23 вересня, Верховною Радою у другому читанні закон про деолігархізації.

"ЦІКАВО, ВОНИ СХАМУНУТЬСЯ ЧИ НІ? АБО ЇМ НАБУТА В ПОСТ-РАДЯНСЬКОМУ ДИТИНСТВІ «КЛАСОВА НЕНАВИСТЬ» ВЗАГАЛІ ОЧІ ЗАТЛАЛА ПОЛУМ’ЯМ ...?…