Топ зовнішніх ризиків для України: прогноз на жовтень

У жовтні перед Україною більш гостро стоятимуть економічні виклики

Жовтневі зовнішні ризики для України мають в основному економічне забарвлення, вважає експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса:

"Перший і найбільш актуальний — газова ситуація, яка розвивається навколо України…