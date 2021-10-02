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Топ зовнішніх ризиків для України: прогноз на жовтень

Автор
Ілля Куса
Дата публікації
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Автор
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Електрика і газ, ілюстративне фото Новина оновлена 02 жовтня 2021, 08:54
Електрика і газ, ілюстративне фото

У жовтні перед Україною більш гостро стоятимуть економічні виклики

Жовтневі зовнішні ризики для України мають в основному економічне забарвлення, вважає експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса:

"Перший і найбільш актуальний — газова ситуація, яка розвивається навколо України…

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Теги:
#Газпром #Електроенергія #Ціни #Транспортування газу
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