Топ зовнішніх ризиків для України: прогноз на жовтень
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У жовтні перед Україною більш гостро стоятимуть економічні виклики
Жовтневі зовнішні ризики для України мають в основному економічне забарвлення, вважає експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса:
"Перший і найбільш актуальний — газова ситуація, яка розвивається навколо України…
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